"أرامكو" تجمع مستثمرين من 35 بلداً في منتدى "اكتفاء"

تنظم شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، المنتدى والمعرض السنوي لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد المعروف بـ"اكتفاء" في دورته الثالثة، وذلك بمركز الظهران للمعارض.

وتتضمن فعاليات المنتدى عدداً من جلسات النقاش والعروض التعريفية وورش العمل، والندوات التي يقدمها خبراء ومتخصصون من جهات وشركات متعددة.

ويُعد منتدى "اكتفاء" بمثابة الملتقى الرئيس لشركة "أرامكو" السعودية مع المُصنعين ومقدمي الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة الذي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات والأيدي العاملة، وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ويهدف المنتدى في دورته لهذا العام إلى تسليط الضوء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المملكة وخارجها، ودورها في التنوع الاقتصادي، والجهود المبذولة لدعم المنشآت وتنميتها.

مستثمرون من 35 دولة

وسيشارك في المنتدى لأول مرة عدد كبير من المستثمرين من أكثر من 35 دولة حول العالم، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والكيميائيات للمستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعزز برنامج "اكتفاء" سعي "أرامكو" السعودية لتطوير منظومة إمداد وتوريد عالمية، يمكن الوصول إليها والتعامل معها محلياً، وتتميز بدرجة عالية من الموثوقية وبمستوى متقدم من الابتكار، لتحقيق هدفها الاستراتيجي لأن تصبح الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في الطاقة والكيميائيات.

يذكر أن برنامج "اكتفاء" يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة، وهي مضاعفة نسبة المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70% في أعمال ومشاريع "أرامكو" بحلول عام 2021، وتصدير ما نسبته 30% من المنتجات والخدمات المتعلقة بالطاقة المنتجة في المملكة، وتوفير آلاف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية للسعوديين عبر الصناعات النامية، كما خصصت "أرامكو" بوابة إلكترونية لهذا البرنامج وسبل الانضمام إليه على شبكة الإنترنت، حيث يمكن الوصول إليه عبر العنوان https://www.iktva.sa