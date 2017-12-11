"اللجين" تصوت على عزل 3 أعضاء من مجلس إدارتها

دعا مجلس إدارة شركة اللجين مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر في اليوم الـ 21 من الشهر الحالي، للتصويت على عدة بنود أهمها عزل 3 من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم، إلى أسماء الأعضاء الذين ستصوت الجمعية على عزلهم، وهم كل من المهندس خالد أحمد زينل، والمهندس خالد إبراهيم زقزوق، وعدنان كامل صلاح.

وأوضحت "اللجين" أن عملية التصويت تأتي "بناء على الطلب المقدم من 4 مساهمين بالشركة يمثلون نسبة 5.41% من رأس المال، مؤكدة أنه في حالة التصويت بالموافقة على عزل الأعضاء سيجري التصويت على انتخاب أعضاء بدلاء عنهم.

وستقوم الجمعية بالتصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة المتضمنة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية.