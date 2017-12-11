"كريم" تطلق "عربيتك مشروعك" لتملك السائقين سيارات بمصر

(lands.housing.sa)، أعلنت شركة "كريم"، إحدى شركات النقل الذكي بالمنطقة، عن تعاونها مع شركة "ثروة كابيتال" في إطلاق برنامج لشراء وتملك السيارات، مصمم خصيصاً لسائقي "كريم" بهدف مساعدتهم على حصد الفوائد الاقتصادية الناتجة عن عملهم بشكل كامل، بدلاً من الحصول على حصة محددة نتيجة عدم امتلاكهم للسيارات التي يعملون عليها.

وسيعمل برنامج "عربيتك مشروعك" على تسهيل امتلاك سائقي شركة "كريم" للسيارات، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها عند شراء سيارة جديدة، وهو ما يضطرهم في أغلب الأحوال لاقتسام الإيراد الناتج من السيارة مع مالكها أو الجهة المقدمة لها. ويتيح البرنامج لهم سداد أقساط السيارة التي يقومون بشرائها من خلال دخولهم عن طريق تطبيق "كريم".

وقال محمد الأنصاري، المدير التنفيذي للأسطول بشركة "كريم"، إن "شركته تساهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة في كل الأسواق التي تعمل بها. في نفس الوقت تدرك "كريم" التحديات المتنوعة التي تواجه السائقين، وتواصل تخصيص المزيد من الموارد لتطوير برامج مبتكرة تساعدهم على تخطي تلك التحديات بأسلوب عملي".

وأوضح أن "كريم مصر" تسعى لضمان استفادة سائقي الشركة من البرامج الرامية لتحسين دخولهم، مع رفع قدرتهم على زيادة إيراداتهم. ويتيح برنامج "عربيتك مشروعك" للسائقين فرصة شراء سيارة جديدة بما يجعل عملهم أكثر جدوى.

ويعتمد نموذج "كريم" في خلق فرص عمل جديدة على إتاحة الفرصة أمام كل شخص لكي يصبح أحد سائقي الشركة، بما يدعم النمو الاقتصادي في مصر.

وبالنظر لتصنيف سائقي "كريم" من حيث الحالة الوظيفية والفئة العمرية، نجد أن حوالي 23% من سائقي "كريم" من موظفي القطاع الخاص، و12% يعملون في القطاع الحكومي، بينما يعمل 29% منهم كسائقين في "كريم" فقط دون أي جهة أخرى، وهو ما يجعلهم معتمدين على دخلهم منها كمصدر وحيد ورئيسي، وتبلغ نسبة السائقين المستقلين في "كريم" 20%.

وتسعى "كريم" أيضاً لتشغيل سائقين خارج نطاق الفئات العمرية والوظيفية والمجتمعية المعتادة، عن طريق تقديم فرص عمل للمحالين على المعاش وطلبة الجامعة، حيث تبلغ نسبتهما ضمن سائقي "كريم" 6% و10% على التوالي.

وأوضح حازم موسى، المدير التنفيذى لشركة "ثروة كابيتال"، أن التعاون مع شركة "كريم" يخلق فرصة امتلاك سيارة جديدة لكل سائقي الشركة الحاليين والجدد، و"ندرك في "ثروة كابيتال" أهمية تصميم حلول مالية مبتكرة لتلائم احتياجات العميل، ومن هنا جاء برنامج "عربيتك مشروعك" الذي صمم خصيصاً ليلائم احتياجات سائقي كريم، حيث يخلق الفرصة لهم في الاستفادة من دخلهم بصورة كاملة مع سداد أقساط السيارة عن طريق تطبيق كريم".

ويقدم "عربيتك مشروعك" حلولاً تساعد سائقي كريم على مواجهة التحديات التي تقابلهم، وتخلق فرص عمل جديدة مما يساهم في الارتقاء بجودة مستوى المعيشة ويدعم النمو الاقتصادى في السوق المصرية.