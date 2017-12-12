"إيرباص" قد تخفض إنتاج ‭A380‬ أكبر طائرة في العالم

قالت مصادر في صناعة الطيران إن شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات تدرس خططاً لخفض إنتاج الطائرة ‭A380‬ العملاقة، إلى ست طائرات سنوياً، فيما تكافح للحفاظ على الجدوى الاقتصادية لأكبر طائرة في العالم إلى ما بعد نهاية العقد.

وفي ظل ضغوط من طائرات أصغر ولكن أكثر كفاءة، أعلنت "إيرباص" تقليص إنتاجها من هذه الطائرة إلى 12 في 2018 وثمانية في 2019، انخفاضاً من ذروة الإنتاج السنوي عند 30 طائرة، في انتظار ما تتوقع الشركة أن يكون تعافياً في الطلب.

ولكن خطط الحفاظ على هذا المعدل موضع شك، في وقت تعمل فيه "إيرباص" على وضع اللمسات الأخيرة على طلبية من "طيران الإمارات" لشراء 36 طائرة جديدة.

وقال محللو الصناعة إن المفاوضات الحالية مع "طيران الإمارات" ستكون حاسمة لمستقبل‭A380 ‬، التي احتفلت أخيراً بمرور 10 سنوات على بدء التشغيل.



وقالت المصادر إن "إيرباص"، التي سلمت 14 طائرة ‭A380‬ خلال هذا العام، أبلغت بعض الموردين أنها تدرس خفض الإنتاج إلى ست طائرات سنوياً، فيما لم يتضح توقيت تبني هذه الخطوة.