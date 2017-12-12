منصة "نون" للتجارة الإلكترونية تطلق عملياتها بالسعودية

أعلنت "نون" منصة التجارة الإلكترونية الأحدث بالمنقطة، بدء تجربة التسوق الإلكتروني المفضلة في المنطقة، عبر تقديم خدماتها للعملاء في السعودية ابتداءً من اليوم، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المملكة.

وتقدم "نون" مجموعة متنوعة ومميزة من المنتجات والعروض التي تلبي احتياجات الحياة العصرية وتلاقي تطلعات المستهلكين السعوديين، في الوقت الذي تتعاون فيه الشركة مع رواد القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على زيادة حصتها في سوق التجارة الإلكترونية بالمنطقة، بحسب بيان صحافي.

وتأسست "نون" في المنطقة ولأجل المنطقة وهي تحظى بدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين الخليجيين البارزين، وتمثل خياراً مثالياً يناسب اهتمام الشباب السعودي بمتابعة أحدث التطورات الرقمية. وتروج الشركة لنموذج تعاوني في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال الشراكات التي تجمعها بتجار التجزئة السعوديين والإقليميين، وتقدم أسلوباً فريداً للتسوق سواء عبر الإنترنت أو التطبيقات على أجهزة Android وiOS.

سوق رقمية عربية

وتمثل "نون" سوقاً رقميةً عربية تضع العملاء في المقام الأول وتتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، وتقدم مجموعة متنامية من المنتجات التي تمتاز بالتنوع وتمثل ثمرة التعاون الوثيق مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي. ويمكن للعملاء في المملكة شراء ما يناسبهم من المنتجات التي تشمل الأجهزة الإلكترونية والموضة ومنتجات الجمال والعناية بالأطفال وتجهيزات المنازل والمطابخ والبقالة عبر الإنترنت.

وقال محمد العبار، مؤسس "نون": "تشهد المملكة العربية السعودية اليوم مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والرقمي انطلاقاً من رؤية السعودية 2030. وتقدم "نون" سوقاً رقمية حيوية تركز على تلبية احتياجات العملاء وتدعم السوق المحلية عبر تجربة تسوق جديدة ومبتكرة.

ويساهم الشباب السعودي بدور جوهري في عمليات الشركة التي تحظى أيضاً بدعم تجار التجزئة السعوديين والإقليميين الذين يقدمون باقة واسعة من المنتجات المناسبة لاحتياجات المجتمع السعودي، بالإضافة إلى دور "نون" في منح رواد الأعمال السعوديين بما في ذلك المشاريع الناشئة فرصة المشاركة بدور فعال في منظومة العمل الرقمية التي تشهد اليوم نمواً متسارعاً".

وتقدم "نون" خدمات متكاملة تعنى بأدق التفاصيل، ولديها مركز توزيع متخصص إضافة إلى شبكة خدمات لوجستية وبوابة دفع آمنة تغطي كافة أرجاء المملكة.

وفي أعقاب الإطلاق الناجح لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، تحتفل "نون" ببدء عملياتها في المملكة العربية السعودية مع حملة خاصة تتضمن عروضاً استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات.

ما هي نون؟

يتطلع العملاء إلى أعلى مستويات المرونة والجودة والتميز في خدمة العملاء وتنوع الخيارات، وأن تكون كل هذه المزايا في متناول أيديهم بسهولة فائقة. ومن هنا، تأسست "نون"، كمنصة تجارية إلكترونية مبتكرة.

تضع "نون"، المتوفرة أيضاً كتطبيق على الأجهزة المتحركة، عملاءها في المقدمة، وتوفر لهم خيارات متكاملة تتضمن منتجات من كل الفئات.

وتعتمد "نون" تقنيات تم تطويرها خصيصاً لها لتضع عملاءها في المقام الأول بما في ذلك بوابتها المبتكرة والآمنة للدفع الإلكتروني، وأسطولها من المركبات المخصصة للتوصيل، ومركزها المتكامل لتجهيز وتنفيذ الطلبيات. وتضمن "نون" توفير خيارات متعددة من المنتجات التي يتم توصيلها بأعلى معايير الأمان.

وتعد "نون" إحدى الأفكار التي جاءت وليدة احتياجات عصرنا الراهن، وهي ثمرة رؤية محمد العبار الذي أسس الشركة كمشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ونخبة من المستثمرين الخليجيين عبر استثمار أولي تبلغ قيمته مليار دولار أميركي.