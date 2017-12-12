"دار الأركان" تخطط لاستثمارات خارجية بـ 3 مليارات ريال

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "دار الأركان" يوسف الشلاش، أن لدى الشركة سيولة حجمها 3 مليارات ريال وتخطط لاستثمارها في مشروعات خارج المملكة.

وأضاف الشلاش في تصريحات لوكالة رويترز، أن الشركة تدرس الاستثمار في مشروع للإسكان في المغرب.

كما تخطط "دار الأركان" لضخ استثمارات في مشروعات عقارية تدر دخلا ثابتا خلال العام المقبل، في مدن مثل لندن و فرانكفورت وبرلين.

جاءت تصريحات "الشلاش" على هامش إطلاق العمليات الدولية للشركة، التي تم فيها الإعلان عن مشروع بناء برج سكني في downtown Dubai باستثمارات قيمتها 800 مليون ريال.