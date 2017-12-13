"الطيار" تطلق خطة تحول للارتقاء بكفاءة أعمالها

أعلنت شركة "مجموعة الطيار" للسفر القابضة، عن موافقة مجلس إدارتها على خطة تحول استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بكفاءة أعمال الشركة، وتعزيز قيمة حقوق مساهميها على المدى البعيد.

وفي ضوء خطة التحول الجديدة، سيتم تنظيم نشاط الشركة في أربعة قطاعات أعمال أساسية، هي السفر والفنادق إضافة إلى الأعمال المساندة والاستثمارات.

وأوضحت الشركة أن قطاعي السفر والفنادق سيشهدان العديد من التغييرات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة أكبر للعملاء.

وبدوره سيساهم قطاع الأعمال المساندة في تعزيز ربحية الشركة، فيما سيساعد قطاع الاستثمارات على تعظيم قيمة استثمارات المساهمين.

مليار دولار مبيعات "أونلاين" مستهدفة

قال عبدالله الداوود، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر، إن الشركة تركز في برنامج التحول على توسيع أعمالها بشكل كبير في مجالي السفر والفنادق.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن قطاع السفر يشهد تغيرات تشغيلية فرضتها زيادة متطلبات المسافرين، وما واكب ذلك من تغير في نموذج أعمال شركات السفر العالمية من مجرد مصدري التذاكر إلى منظمي رحلات ومقدمي استشارات، وقيامهم بالتوسع في نطاق الحجوزات الإلكترونية.

وأضاف أن التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد السعودي وفق "رؤية المملكة 2030"، أفرزت فرصاً كبيرة خاصة في مجال الحج والعمرة والسياحة الداخلية.

وأشار إلى أن مجموعة الطيار تهدف إلى توضيح هويتها ورؤيتها لتعزيز ثقة عملائها وإعادة تنظيم الأعمال، وبناء القدرات الداخلية، بما يواكب التغيرات واقتناص الفرص.

ولفت إلى أن حجم سوق السفر في الشرق الأوسط يقارب 100 مليار دولار، وتشكل الحجوزات الإلكترونية 35% من هذا الحجم.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تضاعف حجم أعمال الشركات الإلكترونية، حيث وصلت نسبة النمو السنوي للحجوزات عبر المنصات الإلكترونية في السعودية إلى 30% خلال السنوات الماضية، وهو ثاني أعلى نسبة نمو عالمياً.

وقال أيضاً إن المجموعة بدأت أعمالها في "الأونلاين" في 2015، عندها كانت المبيعات الإلكترونية لا تذكر، و"خلال سنة واحدة وصلت إيرادات الشركة إلى نصف مليار ريال من مبيعات الأونلاين، عبر منصتي المسافر وتجول. وفي الأشهر التسعة الأولى من 2017 كسرت حاجز المليار ريال، فيما تسعى الآن إلى تحقيق مليار دولار بحلول 2020".

ولفت إلى أن خدمات السفر الإكترونية هي إضافة لأعمال المجموعة ولن تستبدل الأعمال التقليدية.