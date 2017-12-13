"جازبروم" الروسية تحصل على قرض بـ1.7 مليار يورو

قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على خط ائتمان وقرض بقيمة 1.7 مليار يورو.



وأضافت الشركة أن مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك ميزوهو وبنك جيه.بي. مورجان تشيس إن.إيه فرع لندن وافقوا على قرض قيمته مليار يورو.



قالت الشركة إن بنك أوني كريديت وافق على تقديم خط ائتمان مدته خمس سنوات بقيمة 700 مليون يورو.

إلى ذلك، قال سيرجي كومليف رئيس دائرة العقود والأسعار في وحدة التصدير التابعة لشركة جازبروم إن حصة شركة الغاز الروسية العملاقة بسوق الغاز الأوروبية تتجاوز 33% في 2017.



وأبلغ كومليف الصحفيين أن الانفجار الذي وقع بمركز باومجارتن النمساوي للغاز يظهر الحاجة إلى تنويع مسارات تصدير الغاز في الوقت الذي يتجه فيه استهلاك أوروبا من الغاز للارتفاع في الأعوام القادمة.



وقال خلال مؤتمر للنفط والغاز تنظمه تومسون رويترز "توقعاتنا تظهر أنه ستكون هناك حاجة إلى 47 مليار متر مكعب إضافية من الغاز المستورد للاستهلاك في 2025 و74 مليار متر مكعب بحلول 2035."



