شركات منطقة اليورو عند أعلى مستوى في 7 أعوام

تنهي شركات منطقة اليورو عام 2017 عند أعلى مستوى في نحو سبعة أعوام بدعم زيادة الطلب وتسارع التضخم ومؤشرات تنبئ ببداية نشطة للعام المقبل.

وجاءت نتائج مسح مهم للقطاع الخاص اليوم الخميس أفضل من توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، حيث حققت المصانع أفضل أداء شهري في تاريخ المسح الذي بدأ إجراؤه قبل عقدين بينما تسارع نشاط قطاع الخدمات.

وتأتي نتائج ديسمبر كانون الثاني القوية قبل شهر من الخفض المتوقع لبرنامج شراء السندات الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي للنصف إلى 30 مليار يورو. ويجتمع المركزي الأوروبي اليوم ومن المتوقع أن يرفع بعض التوقعات الاقتصادية.

وقفز مؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 58.0 في الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2011 ويخالف توقعات أولية في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضه إلى 57.2 من قراءة نهائية في نوفمبر تشرين الثاني عند 57.5.

ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

ولامس نمو الأعمال الجديدة مستوى لم يشهده خلال أكثر من عشر سنوات حيث زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.9 من 57.3. وزاد عدد الموظفين في الشركات بأحد أسرع المعدلات في نحو 20 عاما منذ بدء إجراء المسح.

وخالف مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو توقعات المحللين بأن ينخفض إلى 56.0 وارتفع بدلا من ذلك إلى 56.5 من 56.2 في نوفمبر تشرين الثاني وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2011.

وتجاوز مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية التوقعات وقفز إلى مستوى قياسي عند 60.6 من 60.1 ليخالف توقعات المحللين التي كانت لانخفاضه إلى 59.8.

وزاد مؤشر يقيس الإنتاج ويصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 62.0 من 61.0 وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان عام 2000.