"جبل عمر" تبرم شراكات مع مشغلين عالميين لإدارة فنادقها

نجح مشروع جبل عمر في جمع علامات تجارية لمجموعات عالمية من مشغلي الفنادق في مكان واحد، لتستقبل منشآتها نحو 36 ألف ضیف خلال العام، وليرتفع هذا العدد إلى 100 ألف ضیف خلال مواسم الحج والعمرة.

ومن بين قوائم فنادق عديدة، عقدت شركة جبل عمر اتفاقيات وأبرمت شراكات مع مشغلين عالميين لإدارة فنادقها حول الحرم المكي. كما أن بعضا من هذه الفنادق أبدت اهتمامها وسعت لأن تكون موجودة ضمن سلسلة فنادق جبل عمر.

وضمت قائمة المشغلين العالميين التي ارتبطت جميعها باسم جبل عمر علامات تجارية كبيرة مثل ماريوت وهيلتون وحياة ريجنسي وكونراد وفورسيزون كما استطاعت شركة جبل عمر أن تستقطب سلسلة فنادق مجموعة جميرا والعنوان للفنادق والمنتجعات من خلال توقيع اتفاقيات إدارة معها.

وتساهم باقة هذه الفنادق العالمية متعددة الاستخدامات في تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفاخرة في مكة التي تشمل الموقع المركزي والخدمات المتكاملة التي تناسب احتياجات الضيوف على كافة المستويات، وهي أهداف طموحة تبنتها جبل عمر لتصبح واقعا ملموسا.