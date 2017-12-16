سهم "إتش آند إم" يهوي بعد تراجع المبيعات

انخفضت الأسهم الأوروبية متضررة من أداء ضعيف لقطاع البنوك وخسائر لأسهم شركات التجزئة، بعد تحديث للتوقعات من شركة الأزياء إتش آند إم، جاء مخيبا للآمال، بحسب رويترز.

وهبط سهم إتش آند إم 13 بالمئة ليتصدر قائمة الخاسرين في المؤشر ستوكس بعد أن سجلت ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم انخفاضاً غير متوقع في مبيعاتها الفصلية مع تراجع أعداد المتسوقين في متاجرها.

وبلغ السهم أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2009 وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في 16 عاما.

وكانت "إتش آند إم" سجلت انخفاضًا غير متوقع في المبيعات على أساس سنوي خلال الربع الرابع من السنة المالية، بسبب انخفاض الطلب واتجاهها نحو البيع الإلكتروني.

وانخفضت المبيعات في الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر بنسبة 4% بالدولار أو 2% بالعملة المحلية إلى 50.4 مليار كرونة (5.97 مليار دولار)، لتأتي دون التوقعات بارتفاعها 2% بالدولار أو 5% بالعملة المحلية.

وكانت مبيعات الشركة السويدية قد تأثرت سلبا بالخصومات الصيفية غير العادية خلال الربع الثالث، لتتخلص من المخزونات التي تراكمت على مدى العامين الماضيين وسط تباطؤ الطلب.