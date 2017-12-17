"ميدغلف" تتقدم بطلب لتسييل الضمان البنكي من بنك مسقط

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، أنها تقدمت بطلب لتسييل الضمان لبنك مسقط السعودية.

وتوقعت في بيان لها على موقع "تداول" أن يتم إيداع قيمة الضمان كاملاً في حسابها مع أحد البنوك المحلية خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخه.

وذلك إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27/09/2017 بخصوص استلام شركة "ميدغلف" السعودية ضمانا بنكيا من بنك مسقط (السعودية) بالنيابة عن ميدغلف البحرين (طرف ذو علاقة) بقيمة 122 مليون ريال سعودي، وإعلان الشركة بتاريخ 01/10/2017 بخصوص تحويل مبلغ 800,000 من قبل مالكي حصة الأغلبية بميدغلف البحرين.

يذكر أن الأثر المالي سيكون على قائمة الدخل بزيادة رصيد النقد وانخفاض الذمم المدينة في ميزانية الشركة بنفس قيمة الضمان، وذلك عن الربع الرابع من العام الحالي.