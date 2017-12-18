شتات أويل تشتري حصة تابعة لبتروبراس بـ2.9 مليار دولار

قالت شتات أويل النرويجية، اليوم الاثنين، إنها اشترت حصة في أحد أكبر حقول النفط في البرازيل من شركة النفط الوطنية بتروبراس بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار، بما يزيد إنتاجها في البلاد إلى ما يقارب ثلاثة أمثال.

واشترت شتات أويل حصة تبلغ 25% من حقل رونكادور النفطي، ثالث أكبر حقل منتج تابع لبتروبراس الواقع في حوض كامبوس البحري في البرازيل.

وقالت شتات أويل في بيان اليوم، إن الاتفاق يتكون من دفعة أولية قدرها 2.35 مليار دولار علاوة على "مدفوعات إضافية مشروطة" بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار.

وقالت الشركة إن إنتاج شتات أويل في البرازيل سيزيد بعد الاتفاق إلى 110 آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا من نحو 40 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا. وستواصل بتروبراس تشغيل الحقل وستمتلك حصة تبلغ 75%.

وقالت شتات أويل، إن من المتوقع أن تزيد الكميات القابلة للاستخراج المتبقية في رونكادور عن مليار برميل من المكافئ النفطي.

وسيسري الاتفاق بشأن رونكادور اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني. ويخضع الاتفاق لموافقة السلطات البرازيلية.