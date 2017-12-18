"أفايا" تنتشل نفسها من قانون الإفلاس الأميركي

أعلنت شركة "أفايا" عبر فرعها في الولايات المتحدة الأميركية، عن خروجها التام من الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، ونجاح عملية الهيكلة التي خضعت لها ديونها أمام المحكمة.

ويأتي هذا الإعلان عقب تأكيد الشركة في وقت سابق عن قيام محكمة الإفلاس في المقاطعة الجنوبية من مدينة نيويورك، بتصديق خطة الخروج من الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي لإفلاس الشركات.

وتنشط "أفايا" في تمكين الشركات من مواجهة تحديات التواصل بكل أشكالها عبر المنصة الشاملة لتطبيقات الاتصال الآنية المباشرة. وتتخصص الشركة في توفير تجربة في مجال التواصل والتفاعل، حيث تقدم "أفايا" محفظة لتقنيات وخدمات مراكز الاتصال والاتصالات الموحدة.

وتقول الشركة إنها تعمل على إدراج اسمها تحت بورصة نيويورك قريباً، بعد استكمال بعض الإجراءات المطلوبة، بأسهم تقدر قيمتها بـ110 ملايين دولار أميركي.

وخلال النسخة الإقليمية من جولة "Avaya Edge" العالمية، يناقش مسؤولو الشركة كيفية نجاح "أفايا" بتقديم حلول تتجاوز الخبرة الرقمية من خلال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء. ويحدد هذا الحدث أيضاً خارطة طريق "أفايا" لعام 2018 في تقديم حلول تجربة العملاء للصناعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والضيافة والتجزئة والحكومة.

يذكر أن الشركة استطاعت تحقيق مساعي الخروج من الفصل الحادي عشر في فترة لم تتجاوز السنة، وذلك عبر قيام المحكمة باقتطاع ديونها لما يقارب الـ 3 مليارات دولار، كما أضافت الشركة مبلغ 300 مليون دولار إلى ميزانيتها العامة.

وبحسب الشركة، فإنه من المتوقع أن تدر عملية الهيكلة المالية المعدلة ما قيمته 300 مليون دولار. ويمثل هذه المبلغ قيمة الوفورات النقدية السنوية التي يمكن للشركة الحصول عليها عبر التعديلات الجديدة التي تطرقت لها عملية الهيكلة.