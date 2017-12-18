"الخرافي" تبيع 30% من حصتها في المال للاستثمار

أعلنت مجموعة الخرافي يوم أمس أنها وافقت على بيع غالبية حصتها في شركة المال للاستثمار البالغة نحو 38% في صفقتين منفصلتين، حيث ستبيع 11% في مزاد الأحد 31 ديسمبر الجاري لصالح المشتري مبارك المسلم بسعر 43 فلسا، ومن ناحية أخرى وافقت على بيع نحو 19% من "المال" للمشتري خالد الزايد بسعر 43 فلسا.



وفِي تفاصيل الصفقة الأولى، سيتم يوم الأحد 31 الجاري عقد مزاد لبيع نحو 34 مليون سهم من أسهم شركة المال للاستثمار تمثل نسبة 11% من رأسمال الشركة.

وأوضح بيان في البورصة أنه تم الاتفاق بين شركة الاستثمارات الوطنية (حساب عملاء طرف بائع) لصالح العميل شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، ذراع مجموعة الخرافي الاستثمارية، وبين مبارك حامد عبدالله المسلم (طرف مشتر).

وسيبلغ السعر الابتدائي للبيع بالمزاد 43 فلسا للسهم الواحد، بقيمة تقارب 1.5 مليون دينار.

وأشارت البورصة إلى أنه إذا كان يوم الأحد 31 الجاري سيوافق عطلة رسمية فسيعقد المزاد في يوم العمل التالي

وفِي تفاصيل الصفقة الثانية، أعلنت شركة الخير الوطنية عن موافقتها على العرض المقدم من خالد سليمان ناصر الزايد لشراء جزء من حصتها في شركة المال للاستثمار.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أن الموافقة على العرض جاءت لـ 58.2 مليون سهم تقريبا بنسبة 18.7% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة "المال".

وأضافت أن السعر الابتدائي لافتتاح مزاد البيع يبلغ 43.2 فلسا للسهم الواحد.