أرامكو تعيّن "سيتي" لترتيب قرض بملياري دولار

عينت أرامكو السعودية "سيتي بنك" لترتيب صفقة تمويل بملياري دولار بدعم من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، وذلك وفق مصادر لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر أن صفقة ترتيب القرض تنظر إليها بعض البنوك كوسيلة للتقرب من المشاركة في الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو، الذي قد يقيم الشركة بتريليوني دولار.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن وكالة ائتمان الصادرات البريطانية تضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التشغيلية المتعلقة بقرض أرامكو.

وأوضح أن دعم الوكالة سيتخذ شكل ضمان لقرض مصرفي بملياري دولار، مضيفا أن أرامكو ستختار البنوك المشاركة في الصفقة.



ويطمع سيتي في الفوز بدور في الطرح العام الأولي، المتوقع أن يجمع نحو 100 مليار دولار بنهاية 2018.