هونر تطرح هاتف Honor 7X في دول الخليج

تطلق اليوم هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، أحدث منتجاتها من مجموعة Honor X، وهو هاتف Honor 7X ، بسعر منافس يبلغ 999 درهم إماراتي.

ويعد جهاز Honor 7X أول هاتف ذكي يتمتع بشاشة كاملة الوضوح بتقنية FHD قياس 5.93 بوصة تمتد بين حافتي الجهاز في تصميم بلا إطار يحقق جودة في العرض وتناسباً بين الشاشة والهيكل.

وبالإضافة إلى الشاشة دون إطار فإن الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل و 2 ميغابيكسل مع فتحة واسعة وسرعة في تركيز الصورة. وإلى جانب المعالج القوي ثماني الأنوية Kirin 659 في وحدة المعالجة الرسومية، يحقق جهاز Honor 7X وضوحاً ملموساً .

وفي تعليقه على طرح الجهاز الجديد قال كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يبرز هاتف Honor 7X بوضوح القدرة على تزويد الشباب المهتمين بالتقنية في الشرق الأوسط وإفريقيا بتقنيات وبسعر يتحدى المنافسين الحاليين في القطاع".

• يتمتع هاتف Honor 7X بتناسب قدره 18:9 في شاشة قياس 5.93 بوصة بتقنية FHD فائقة الوضوح، مع دقة تبلغ 2160 x 1080 لوضوح فائق. وبفضل هيكله المعدني وحوافه المستديرة المثالية، يمكن للمستخدمين تجربة التصميم المستقبلي.

• يحتوي هاتف Honor 7X على شاشة 18:9 تسمح لمحبي الألعاب ، كما يقارب تناسب الشاشة 21:9 في صالات العرض السينمائية، حيث يستفيد بالكامل من حجم الشاشة ليمنح المستخدمين تجربة مشاهدة الأفلام.

• ويضاعف هاتف Honor 7X الإنتاجية بفضل وظيفة تقسيم الشاشة باستخدام زر واحد، وبهذا يصبح تعدد المهام، من البريد الإلكتروني إلى تطبيقات واتس آب او نتفليكس أو يوتيوب، أسرع وأسهل من ذي قبل.

• تقوم الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 16 و 2 ميغابيكسل بالتقاط صور الأشخاص والمشاهد بوضوح. ومع وظيفة الكشف التلقائي المرحلي وأحدث الخوارزميات المتقدمة، يسمح هاتف Honor X7 بالتركيز خلال 0.18 ثانية فقط، بينما تتيح إمكانات التصوير.

• يعمل جهاز Honor 7X بقوة معالج Kirin 659 ثماني النواة بتردد 2.6 غيغاهيرتز، وهو مزود بذاكرة RAM سعة 4 غيغابايت و واجهة المستخدم EMUI5.1 مما يضمن أداء وإمكانات لتعدد المهام وممارسة الألعاب بالإضافة إلى تلبية احتياجات التطبيقات الأكثر استهلاكاً للطاقة.

• يتسم الجهاز بسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 غيغابايت و128 غيغابايت للتخزين الخارجي، بالإضافة إلى RAM سعة 4 غيغابايت، ليسمح بذلك بتنزيل وتخزين مئات الحلقات التلفزيونية لمشاهدتها دون اتصال بالإنترنت. وتمنع وظائف تحسين الأداء الذكي وإدارة الملفات تدهور أداء نظام التشغيل أندرويد مع الوقت.

• حتى بوجود عرض الشاشة بمساحة أكبر، يستمر جهاز Honor 7X بالعمل لأكثر من يوم كامل دون الحاجة لإعادة الشحن بفضل بطاريته بقوة 3,340 ملي أمبير.