"معادن" تعدل اتفاقية التمويل مع "صندوق الاستثمارات"

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" توقيع شركتها التابعة شركة معادن للألمنيوم على تعديل شروط اتفاقية التمويل الحالية مع صندوق الاستثمارات العامة.

وذكرت الشركة أن المبلغ الإجمالي لاتفاقية التمويل مع الصندوق يقارب 4.3 مليار ريال يتم سداده على أقساط نصف سنوية لمدة 14 سنة.

كما أعلنت شركة معادن عن توقيع شركتها معادن للألمنيوم اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية والعالمية لاستبدال القروض القائمة بتمويل بديل بقيمة ستة مليارات وستمئة وثمانون مليون ريال.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للألمنيوم مملوكة لكل من شركة معادن بنسبة 74.9% وشركة الكوا الأميركية بنسبة 25.1%.

وكانت أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، قد ارتفعت إلى 242.9 مليون ريال بنسبة 126% في الربع الثالث، مقارنة بـ107.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

في حين نمت أرباح "معادن" بنسبة 73.2% إلى 819.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى مقارنة بـ 472.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع المبيعات بنسبة 37% نتيجة لزيادة الكميات المباعة لجميع المنتجات، وارتفاع متوسط السعر المحقق للألمنيوم بحوالي 19%.

- ارتفاع صافي الدخل من الشركة تحت سيطرة مشتركة (شركة معادن وباريك للنحاس).