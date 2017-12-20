إيني الإيطالية تبدأ إنتاج الغاز من حقل ظُهر بمصر

قالت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، إنها أنتجت أول كميات من الغاز من حقل ظُهر في مصر، أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط.

وتم اكتشاف ظُهر في منطقة امتياز شروق البحرية على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال بورسعيد في عام 2015، ويضم ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وقالت وزارة البترول المصرية إن الحقل العملاق بدأ إنتاجا أوليا حجمه 350 مليون قدم مكعبة يوميا مضيفة أن الإنتاج سيرتفع إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا بحلول منتصف عام 2018.

وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، إن الحقل "سيحدث تحولا كاملا في قطاع الطاقة في مصر، حيث يسمح لها بأن تحقق الاكتفاء الذاتي وأن تتحول من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر في المستقبل".