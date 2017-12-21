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"ديدي" تجمع تمويلا بـ4 مليارات دولار للتوسع عالميا

المصدر: بكين - رويترز
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قالت ديدي الصينية المتخصصة في خدمات نقل الركاب، اليوم الخميس، إنها جمعت تمويلا بقيمة أربعة مليارات دولار سيكون مخصصا للتوسع في الخارج وفي مجالات مثل الذكاء الصناعي مع سعيها لمنافسة شركة أوبر.

ويصل المبلغ بقيمة ديدي إلى أكثر من 50 مليار دولار، وقد شملت العملية صندوق مبادلة كابيتال التابع لإمارة أبوظبي، حسبما ذكر مصدران على دراية بالصفقة لرويترز.

وقالت ديدي في بيان "في ظل وجود احتياطيات نقدية كبيرة، تخطط ديدي لزيادة الاستثمارات في مهارات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي".

وستساعد الأموال ديدي أيضا على "تقديم المزيد من خدمات النقل المبتكرة والمتنوعة لمزيد من المجتمعات في أنحاء العالم".

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