صندوق الاستثمارات العامة: مستقبل أوبر إيجابي

قال ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية، إن مستقبل أوبر إيجابي، وإن إيرادات الشركة تضاعفت منذ استثمر الصندوق فيها.



وأضاف الرميان، متحدثا في مؤتمر صحفي، أن مجلس أوبر الجديد وإدارتها ممتازون.



ودفع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يحوز أصولا تزيد قيمتها عن 220 مليار دولار، 3.5 مليار دولار مقابل حصة في أوبر في منتصف 2016، في إطار حزمة تمويلية جعلت قيمة الشركة 62.5 مليار دولار.

وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه يجب تصنيف شركة أوبر على أنها خدمة للنقل تخضع للقوانين المنظمة لعمل الشركات الأخرى المشغلة لسيارات الأجرة.



وجاء الاستثمار في أوبر في إطار تحول في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة صوب استثمارات تستهدف تعزيز عائداته، مع ضمان الحصول على التكنولوجيا وحصة سوقية في صناعات استراتيجية للمساعدة في تطوير الاقتصاد السعودي.