سوناطراك تحصل على حكم تعويض بـ135 مليون دولار من سايبم

قالت شركة الخدمات الإيطالية سايبم اليوم الجمعة إن جهات التحكيم أمرتها بدفع 135 مليون دولار لشركة سوناطراك الحكومية في الجزائر لتسوية نزاع قانوني.



وقالت سايبم إن المبلغ يمثل تعويضا عن خسارة إنتاج مشروع خط أنابيب لغاز البترول المسال في الجزائر أرسته عليها سوناطراك نهاية عام 2008.



وصدر قرار التعويض على أساس اتهامات بالإهمال الجسيم قالت سايبم إنها أنكرتها. وقالت الشركة "سايبم تحتفظ بحقها فيما يتعلق بأي طعن جديد على حكم التعويض"



وهناك إجراءات تحكيم في ثلاث قضايا أخرى بين سوناطراك والشركة الإيطالية التي تسيطر عليها شركة النفط العلاقة إيني ومجموعة كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي.