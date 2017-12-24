الخير الكويتية تبيع كامل حصتها في أسمنت الخليج

أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية أنها توصلت إلى إتفاق نهائي على بيع كامل حصتها في شركة أسمنت الخليج.

وقالت "الخير" في بيان على موقع سوق الأسهم الكويتية، اليوم الأحد، إنها وقعت الاتفاق مع LIBERTY HOUSE GROUP على شراء حصتها البالغة حوالي 38% في شركة أسمنت الخليج على أن تخضع لإتمام الدراسة النافية للجهالة من قبل المشتري.

وطالبت شركة الخير من شركة أسمنت الخليج السماح للمشتري، بالحصول على المعلومات المطلوبة لإتمام هذه الدراسة على أن توقع على اتفاقية سرية معلومات مع المشتري.

يذكر أن شركة أسمنت الخليج مدرجة بسوقي أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت.