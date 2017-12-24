الصناعات الكويتية تبيع حصتها بشركة مطار علياء الأردني

أعلنت شركة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية، توقيع اتفاق نهائي لبيع كامل حصتها البالغة 24% في شركة مطار الملكة علياء الدولي بالأردن، بقيمة 44.43 مليون دينار كويتي تعادل نحو 147.6 مليون دولار.

وقالت الشركة المدرجة أسهمها في بورصتي الكويت ودبي في بيان على موقع البورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن عملية بيع حصتها جرت إلى تحالف شركات بقيادة مجموعة (ADP) مشغلي مطار شارل ديغول في باريس.

وتوقعت الشركة الكويتية من تنفيذ الصفقة أرباحا تبلغ قيمتها نحو 15.9 مليون دينار كويتي تعادل نحو 52.7 مليون دولار.

يذكر أن مطار الملكة علياء يعد أكبر المطارات في الأردن، وكان استقبل العام الماضي نحو 7 ملايين مسافر، وتملك الحكومة حصة 54% منه.