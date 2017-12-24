هيرميس تسعى لرفع نسبة الأنشطة غير المصرفية من الأرباح

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية المصرية "هيرميس"، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن الشركة تستهدف رفع نسبة الخدمات المالية غير المصرفية من الأرباح إلى 50% خلال 2020-2021.

وقال كريم عوض في لقاء مع الصحافيين بمقر الشركة إن "الخدمات المالية غير المصرفية ستمثل أكثر من 10% من أرباح المجموعة في 2017".

وقفزت أرباح "هيرميس" بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 990.724 مليون جنيه (55.47 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل خسارة 47.537 مليون قبل عام.

وبدأت "هيرميس" تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال نشاط التأجير التمويلي في 2015، للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية.

وتشمل المجالات المالية غير المصرفية التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وهو معاملة مالية تبيع الشركة فيها ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها.

وقال عوض اليوم إن الشركة ستبدأ في تقديم نشاط التخصيم في الربع الأول من 2018، مضيفا أنها تسعى لدخول مجالي التمويل العقاري والتأمين خلال عام إلى عامين.

من جانبه، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بـ"هيرميس"، إن الشركة تسعى لدخول السوق النيجيرية في 2018، وذلك من خلال تقديم خدمات السمسرة والوساطة في الأوراق المالية.

وتعمل "هيرميس" في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأميركا.

وذكر مصطفى جاد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج في "هيرميس" خلال اللقاء، إن الشركة تتوقع إدارة 3 طروح أولية في مصر خلال 2018، أحدها في القطاع البنكي واثنان بالقطاع الصناعي.

وأضاف أن "هيرميس" تتفاوض على إدارة طرحين آخرين في بورصة مصر خلال العام المقبل.

ويتوقع جاد طرح جزء من أسهم بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، في بورصة مصر في الربع الأخير من 2018.

وتم قيد أسهم بنك القاهرة في بورصة مصر خلال فبراير الماضي. وتقدم "هيرميس" و"إتش.إس.بي.سي" المشورة في عملية الطرح في حين يتولى "بيكر آند ماكينزي" دور المستشار القانوني للطرح.

وأشار جاد إلى أن الشركة نفذت عشرة طروح أولية وثانوية بالمنطقة العربية في 2017 بقيمة 2.9 مليار دولار، من بينها ستة طروح أولية وأربعة طروح ثانوية.

وتوقع جاد أيضاً إدارة طرح أو طرحين في الإمارات العربية المتحدة خلال 2018.

وتدير "هيرميس" أصولا بنحو خمسة مليارات دولار داخل مصر وخارجها، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال عوض: "نرى أن السوق المصرية أكبر سوق يستطيع فيها المستثمرون تحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة".