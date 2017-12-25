"فيفا البحرين" تستحوذ على "مينا تليكوم" من "بيتك"

استحوذت شركة VIVA البحرين على 100% من أسهم شركة "مينا تليكوم"، أحد مزودي خدمة الإنترنت في المملكة والتابعة لبيت التمويل الكويتي.

وأشار "بيتك" في بيان له إلى أن الأثر المالي من عملية التخارج غير جوهري، وأنها ستنعكس على بيانات الشركة للربع الرابع من هذا العام.

وقال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لشركة VIVA البحرين: "نحن سعداء بالإعلان عن استحواذنا على شركة "مينا تليكوم" في خطوة استراتيجية لنا في سوق ديناميكي وتنافسي كسوق الاتصالات في مملكة البحرين، إذ ستعزز عملية الاستحواذ هذه بشكل كبير من موقع VIVA البحرين الرائد في مجال النطاق العريض وقطاع الأعمال، حيث ستساعدنا على تطوير ما نقدمه لعملائنا من خلال الاستفادة من قدرات "ميناتليكوم" في هذا المجال. كما يؤكد هذا الاستحواذ التزامنا بالاستثمار في اقتصاد البحرين والمساهمة في بناء وتطوير المملكة، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية النمو في VIVA والتي تركز على تقديم خدمات مبتكرة، واتصال سلس وقيمة مضافة لعملائنا".

وأضاف "كما ستسمح لنا عملية الاستحواذ هذه بتعزيز قدراتنا التقنية لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة، إذ إنه على الرغم من النمو والنجاحات المستمرة التي حققناها في البحرين على مدى السنوات السبع الماضية، فإن نجاح "مينا تليكوم" في قطاع النطاق العريض المنزلي سيكون داعماً أساسياً لنمو VIVA البحرين في السنوات القادمة".

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية تمتلك فيفا البحرين بالكامل