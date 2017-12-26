شركة تابعة لـ"أجيليتي" تحصل على تسهيل بـ50 مليون دينار

وقعت شركة تابعة لـ Agility عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دينار مع بنكي الخليج والأهلي الكويتي لمدة خمس سنوات.

وتعتزم شركة يوباك استخدام هذه التسهيلات لاستكمال التزاماتها الاستثمارية والتمويلية من أجل تطوير مشروع ريم مول في أبوظبي المستثمر فيه وذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية العقارية.

وقالت "أجيليتي"، في بيان للبورصة الكويتية، إن العقد تم توقيعه مع كل من: بنك الخليج، والبنك الأهلي الكويتي.

وأوضحت "أجيليتي"، في البيان، أن العقد الذي وقعته "يوباك"، المُدرجة ببورصة الكويت، يأتي في إطار استكمال التزاماتها الاستثمارية والتمويلية تجاه تطوير مشروع ريم مول بأبوظبي المُستثمر فيه بالمشاركة مع الشركة الوطنية العقارية، المُدرجة أيضاً بالبورصة.

وأضافت أنها تتوقع أن تنعكس التسهيلات الائتمانية المُشار إليها على البيانات المالية المُجمعة لـ"أجيليتي" للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، وذلك بزيادة استثمار "يوباك" في المشروع وتأمين كل التزاماتها التمويلية.

وتمتلك "أجيليتي"، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، حصة تتجاوز نسبتها 88% في رأسمال "يوباك" البالغ 10 ملايين دينار موزعاً على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

وأنهى سهم "أجيليتي" جلسة اليوم ببورصة الكويت مستقراً عند سعر 800 فلس، فيما ارتفع سهم "يوباك" 0.86% في نهاية التعاملات صعوداً إلى سعر 585 فلساً.