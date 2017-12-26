"تبريد" توقع اتفاقية لصيانة أولى محطاتها لمدة 3 سنوات

وقعت "تبريد" اتفاقية خدمة مع "مصدر" من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية لأولى محطات تبريد المناطق التابعة لـ "مصدر".



وبموجب الاتفاقية، ستقوم "تبريد" بإدارة عمليات التشغيل والصيانة في محطة مصدر لتبريد المناطق لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنها ستقوم بموجب الاتفاقية أيضاً بخدمات الصيانة الدورية للمعدات في الموقع، ومضخات المياه، وغيرها من الخدمات ذات الصلة من خلال المتابعة المستمرة، والفحص، والتخطيط المسبق لأعمال الصيانة.

وأشارت الشركة إلى أنه في إطار المرحلة الأولى لمدينة مصدر سيتم توفير 6 آلاف طن تبريد من أصل 94 ألف طن تبريد اللازم توفيرها لتغطية احتياجات المنطقة من التبريد.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل التي تعرف باسم "مصدر"، هي شركة حكومية لإنتاج الطاقة المتجددة مقرها مدينة أبوظبي، تأسست في أبريل 2006 كإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للتنمية.