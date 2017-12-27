سابك تختار سامسونغ لإنشاء مصنع بـ3.3 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ترسية وتوقيع عقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء مع شركة (سامسونغ) الكورية، لإنشاء مصنع جلايكول الإيثيلين في مجمع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة).

وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع حوالي (3.3 مليار ريال سعودي)، والتي سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية وقروض تجارية من جهات أخرى، علماً أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تبلغ حوالي 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثلين، وهي المادة الرئيسة لإنتاج مادة البوليستر ومانعات التجمد.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الهندسية للمشروع في 2020، وسيكون المصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين في شركة (المتحدة)، حيث يسهم في توسيع العمليات القائمة في مجمعها، ويساعد على تلبية الطلب العالمي المتنامي، وعند اكتمال تشغيل المصنع، ستصل طاقته الإنتاجية إلى 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثيلين، بما يدعم جهود (سابك) في تعزيز نمو زبائنها.

توسعات مستمرة

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في (سابك) المهندس عبد الرحمن الفقيه: "بفضل التوسعات المستمرة في شركاتها التصنيعية التابعة، أصبحت (سابك) أكبر منتج لجلايكول الإيثيلين في العالم، ومع هذه القدرة الإضافية التي سيوفرها المصنع الجديد في شركة (المتحدة)، نسعى للحفاظ على هذه المكانة، ودعم سجل إنجازاتنا على مستوى خدمة ورضاء الزبائن، وبما أننا نرى الاستدامة كاستراتيجية أساسية ومهمة للأعمال التجارية المسؤولة ونموها، فقد حرصنا على أن يستخدم المصنع الجديد تقنيات مبتكرة للحد من الانبعاثات وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة".

وسيطبق المصنع إجراءات تصنيع متقدمة تم تطويرها من قبل شركة (ساينتفيك ديزاين)، وهي أحد مشاريع (سابك) المشتركة، وقد قامت هذه الشركة بتطوير بعض التقنيات والحفازات المهمة والحديثة في مجال صناعة البتروكيماويات.

وبفضل سلسلة الإمدادات العالمية التي تمتلكها الشركة، التي تشمل مراكز خدمات لوجيستية في الأميركتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، تضمن (سابك) أن تظل قريبة من زبائنها حول العالم، من خلال تقديم إمدادات فعالة وذات تكلفة معقولة.

كفاءة المشروع

ويلبي إنتاج (سابك) من جلايكول الإيثيلين الطلب العالمي المتزايد في قطاعات رئيسة، مثل: ألياف البوليستر، وتريفثالات البولي إيثيلين (بي إي تي). ويستخدم جزء من إنتاج الجلايكول إيثيلين داخل الشركة كمادة خام لتصنيع منتجات مثل البوليستر، كما يُستخدم كمذيب صناعي مهم، ويستخدم في صنع البوليسترات، والملدنات، والراتنجات غير المشبعة. وكذلك يستخدم كعامل تليين لجعل المواد اللاصقة أكثر مرونة، وهو مُكون مهم في تركيبات سوائل الفرامل، والمعاجين، والأصباغ.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتميز بكفاءة تشغيل عالية، متمثلة باستهلاك أمثل للطاقة، وخفض كبير للانبعاثات الكربونية، ما يسهم في تعزيز وضع الشركة في مجال الطاقة والاستدامة، علماً أن الانتهاء من أعمال البناء سيكون خلال الربع الرابع من العام 2020، وذلك استعداداً للتشغيل التجريبي المتوقع خلال النصف الأول من عام 2021م. كما تتوقع الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة لشركة (سابك)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية بهذا الخصوص.