صندوق ماليزي يسدد كامل التزاماته لـ "آيبيك" الإماراتية

قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء إن صندوق التنمية الماليزي وان.إم.دي.بي سدد كل المدفوعات المطلوبة في إطار اتفاق التسوية بين الطرفين.

وكان الصندوق الماليزي ملزما بدفع نحو 600 مليون دولار لآيبيك بحلول 31 ديسمبر في إطار اتفاق التسوية الذي جرى التوصل إليه في أبريل، بعدما تخلف الصندوق عن سداد سنداته، مما دفع الشركة الإماراتية إلى اللجوء لمحكمة في لندن للتحكيم في مطالبات قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار دولار.

واتفق صندوق وان.إم.دي.بي في الأصل على دفع 1.2 مليار دولار لآيبيك على دفعتين، أولاهما بقيمة نحو 600 مليون دولار تستحق بحلول 31 يوليو. لكن الصندوق تخلف عن موعد الاستحقاق بسبب ضرورة الحصول على "موافقات تنظيمية" وسدد المبلغ في أغسطس بدلا من الشهر المتفق عليه.

وقالت آيبيك في بيان إلى بورصة لندن اليوم الأربعاء "تلقت آيبيك الآن جميع الأموال المطلوب سدادها لها بحلول 31 ديسمبر بموجب التسوية" مع وزير المالية الماليزي وصندوق وان.إم.دي.بي.

وذكر الصندوق الماليزي اليوم أنه دفع لآيبيك جميع المبالغ المطلوب سدادها بحلول 31 ديسمبر. وقال الصندوق في بيان "جميع الأموال سددت من حصيلة برنامج الترشيد الحالي".