"شل" متفائلة حيال إصلاحات ترمب الضريبية

قالت شركة "رويال داتش شل" إنها تتوقع أن يكون لتشريع الإصلاح الضريبي الذي سنته الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تأثير "إيجابي" على عملياتها.

وذكرت "شل" أن التعديل الذي يتضمنه التشريع الضريبي الأميركي، والمتمثل في خفض الضرائب على الشركات إلى 21% من 35%، سيؤثر على نتائج الشركة في الربع الأخير من 2017، لكنها أضافت أن "تقييم الأثر الفعلي لم يكتمل بعد".

وقالت الشركة الإنجليزية الهولندية إنها تتوقع نشر تفاصيل تأثير الإصلاح الضريبي الذي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل، في نتائج الربع الأخير من العام 2017.

لكن الشركة قالت إنها كانت ستتكبد خسارة بين ملياري و2.5 مليار دولار على أساس بيانات الربع الثالث.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 22 ديسمبر تشريع إصلاح ضريبي قيمته 1.5 تريليون دولار، يقضي بخفض الضرائب للشركات ويوفر بعض التخفيضات الضريبية المؤقتة لبعض الأسر والأفراد.