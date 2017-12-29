"أَرادَ" تحصل على تمويل بمليار درهم لتطوير "الجادّة"

نجحت شركة "أَرادَ" في الحصول على تسهيل تمويلي مشترك بقيمة مليار درهم من مصرفين رئيسيين في دولة الإمارات لتمويل عملية التطوير في أضخم مشروعٍ متعدد الاستخدامات في إمارة الشارقة، "الجادّة". وقد تم ترتيب تمويل إسلامي للمشروع بالتعاون مع كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي بصفتهما مديري الحسابات والبنكين المكلفين بترتيب التمويل.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة "أَرادَ": "يسعدنا تأمين هذا التسهيل التمويلي الذي يشكّل إنجازاً هاماً في سعينا إلى تسليم هذا المشروع الضخم."

وكشف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في سبتمبر الماضي عن مشروع الجادة، وهو مشروع رائد سيكون بمثابة الوجهة الرئيسية في الإمارة بقيمة مبيعات تبلغ 24 مليار درهم، ويهدفُ إلى إحداث نقلة حضارية كبيرة في إمارة الشارقة.

ومنذ ذلك التاريخ، ونتيجة للظهور الأول القوي لشركة "أَرادَ" في معرض سيتي سكيب العقاري العالمي، أصبح المشروع الذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة من أكثر المجمعات السكنية مبيعاً في الشارقة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يسر بنك دبي الإسلامي تقديم الدعم والمساندة لتطوير مشروع الجادة، وهو مشروع مثير للإعجاب وله أهمية بالغة في رسم مستقبل إمارة الشارقة. وكونه أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، شارك بنك دبي الإسلامي في تطوير مشاريع كبرى في أنحاء دولة الإمارات، ليؤكد هذا الاتفاق مرة أخرى على مكانة البنك في قطاع التمويل الإسلامي على صعيد الإمارات السبع والتزامنا بدعم تقدم البلاد وازدهارها ككل."

من جانبه، قال سعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية للقطاع الحكومي في بنك أبوظبي التجاري: "يسر بنك أبوظبي التجاري أن يتعاون مع شركة "أَرادَ" في واحد من أكبر المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدرك فريق العمل لدينا فوراً قيمة هذا المشروع وأهميته، وبذلوا أفضل مساعيهم لتقديم معاملة تمويل تنافسية للغاية لعميلنا".

وتأتي اتفاقية التمويل هذه في فترة انشغالٍ كبير لشركة "أَرادَ"، المطور الرئيسي لمشروع الجادة، حيث نجحت الشركة في الخامس عشر من ديسمبر في استضافة سباق "ريد بُل تورك"، وهي تجربة جديدة لرياضة السيارات تضم عربات صحراوية عالية الجودة في موقع الجادة، حيث استمتع نحو 1,000 زائر للمرة الأولى بمشاهدة تلك التجربة الجديدة في مكان تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية.

ومن المقرر أن تنطلق عملية البناء في الربع الأول من عام 2018 وسيبدأ تسليم الوحدات على مراحل اعتباراً من عام 2019.