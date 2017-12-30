153 ألف سجل تجاري لسيدات الأعمال بالسعودية

كشف مصدر في وزارة التجارة والاستثمار أن عدد السجلات التجارية بأسماء سيدات بلغ أكثر من 153 ألف سجل بحسب جريدة الرياض.

وشهدت حركة السجلات التجارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام حيث بلغ الإجمالي 255162 سجلاً بزيادة تفوق 20%.

وأشار المصدر إلى إطلاق مركز الأعمال للسيدات الذي يتميز بتطبيق مفهوم الموظفة الشاملة، ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة.

وجاءت الزيادة في عدد السجلات التجارية، نتيجة لجهود الوزارة لتسهيل بدء العمل التجاري، عبر صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة مع إصدار السجل التجاري.

وتشمل الخدمات الخمس الإلكترونية للسجلات التجارية: (اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب للغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

كما أطلقت الوزارة لجنة لتحسين أداء الأعمال (تيسير) ومنصة (مراس) الإلكترونية ومقر الخدمة الموحد من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يقدم 40 خدمة إلكترونية.