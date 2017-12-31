"ساما" تسمح بعودة "وفا" لنشاط تأمين المركبات الإلزامي

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها يوم الخميس الماضي، خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي، تضمن قرار "ساما" بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات الإلزامي، وبالتالي إصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي، اعتباراً من يوم الخميس 10-04-1439هـ الموافق 28-12-2017.

وتتوقع الشركة في بيان على موقع "تداول" أن يكون الأثر المالي لهذا القرار إيجابياً حيث سينعكس ارتفاعاً في مبيعات الشركة خلال عام 2018.

يذكر أن "ساما" كانت قد أوقفت نشاط شركة "وفا للتأمين" في إصدار وثائق التأمين الإلزامي، لضعف إدارة المراجعة الداخلية والالتزام وإجراءات الرقابة بالشركة، وعدم التزامها بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بالمعايير الأساسية وبالشكل النظامي.