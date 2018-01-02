BP ستدفع رسوم بـ 1.5 مليار دولار للربع الرابع 2017

قالت شركة بي.بي BP البريطانية إنه قد تتم إعادة تقييم الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة للشركة في الولايات المتحدة، وذلك بعد التعديلات الضريبية التي تمت مؤخرا في البلاد والتي تمَّ بموجبِها خفضُ معدل ضريبة دخل الشركات من 35% إلى 21%.

وتتوقعBP دفعَ رسومٍ عن الربع الأخير من عام 2017 بنحو 1.5 مليار دولار على الرغم من احتمالات تحقيق الشركة لمكاسب على المدى الطويل.

هذا وكانت شركة رويال داتش شلRoyal Dutch Shell قد أعلنت مؤخرا أنه يتوجب عليها دفع رسوم بـ 2.5 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تضيف شركة بي.بي 1.5 مليار دولار كبند غير متكرر إلى أرباح الربع الأخير من عام 2017 نتيجة للقواعد الجديد لضرائب دخل الشركات الأميركية.

وتشير الأصول الضريبية المؤجلة في بعض الحالات إلى سداد الشركة لضرائب أكثر من المطلوبة، منها مقدما واستردادها بعد ذلك في صورة خصومات ضريبية.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، لدى بي.بي عمليات كبيرة في قطاع إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك وعمليات النفط الصخري البرية، بالإضافة إلى المصافي التي يمكنها معالجة ما يصل إلى 746 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

كانت شل قالت الأسبوع الماضي إنها ستضيف بندا غير متكرر بقيمة تتراوح بين 2-2.5 مليار دولار.

وفي 22 ديسمبر، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قانون إصلاح ضريبي بقيمة 1.5 تريليون دولار خفض الضريبة المفروضة على الشركات وطرح خفضا ضريبيا مؤقتا لبعض الأشخاص والعائلات.