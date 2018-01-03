سابك تشغل مصنعا في مجمع ابن سينا بـ1.5 مليار ريال

أعلنت شركة "سابك" البدء في التشغيل التجاري لمصنع إنتاج البولي أسيتال، بطاقة سنوية تبلغ 50 ألف طن متري في إطار مجمع إبن سينا بمدينة الجبيل الصناعية وبتكلفة إجمالية بنحو 387 مليون دولار.

وتتوقع "سابك" أن ينعكس الأثر المالي لهذا المشروع على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعتمد في إنتاجه على لقيم الميثانول المنتج في مجمع إبن سينا، وتستخدم مادة البولي أسيتال بصفة رئيسة في صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والإنشائية والعديد من التطبيقات الصناعية الأخرى.