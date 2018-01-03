الطيران الأميركي يحتفي بخفض الضرائب بتحفيز موظفيه ماديا

انضمت شركتا الطيران الأميركيتين "أميركان إيرلاين" و"ساوث ويست" إلى شركات التكنولوجيا والبنوك في تقديم محفزات مالية لموظفيها احتفالا باعتماد قرار الإصلاح الضريبي الأميركي.

وأعلنت كل من الشركتين دفع مبلغ ألف دولار لكل موظف في محاولة للتأثير على الرأي العام لصالح مشروع قانون الضرائب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الشارع الأميركي.

وكانت كل من "بان كورب" و"بان شيرز" للتجارة بالإضافة إلى شركات الاتصالات مثل AT&T و Comcast من بين الشركات التي أطلقت تحركات مماثلة في سعي لها لردم الفجوة بين هذه الشركات وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.