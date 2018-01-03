"صناعة الورق" تعيد جدولة قرض صناعي بـ37 مليون ريال

أعلنت "الشركة السعودية لصناعة الورق" عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة جدولة قرض بقيمة 37 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن مدة إعادة التمويل تمتد من 20 أبريل 2019 إلى 7 مارس 2023.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من القرض إلى تمويل النفقات الرأس مالية والخاصة بتطوير وتوسعة الطاقة الإنتاجية.

كما أوضحت أنه تم أخذ التمويل بضمان الآلات والمباني المقامة عليها.

وأوضحت الشركة إلى أنه تم جدولة التسهيلات الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بما يتناسب مع التدفقات النقدية، حيث تم الحصول على فترة سماح سنة وأربعة أشهر من تاريخ الاتفاقية، ودفعات تناسب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها إلى أربع سنوات.

وقالت إن القسط الأول، يستحق في 20 أبريل 2019، وينتهي في 7 مارس 2023، وهو ما سيعزز السيولة المتوفرة للشركة للفترة القادمة.

وأعلنت الشركة، في شهر ديسمبر الماضي عن توقيع عقد مع مصرف الإنماء لإعادة جدولة تمويل بقيمة 277 مليون ريال، ما يعادل 73.87 مليون دولار. وأنهى السهم جلسة أمس الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 8.33 ريال.