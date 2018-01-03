"جدوى ريت السعودية" يستهدف الاستحواذ على ملكية 5 عقارات

وافقت هيئة السوق المالية بداية الأسبوع على طلب شركة جدوى للاستثمار لطرح وتسجيل وإدراج وحدات" صندوق جدوى ريت السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وقال هيثم بن عبدالعزيز الغنام، رئيس الاستثمارات البديلة وتطوير المنتجات في جدوى للاستثمار إن العائد المستهدف الصافي للمستثمرين يبلغ 7,3% وهو من العوائد العالية جداً مقارنة مع الصناديق الجديدة المطروحة.

وأضاف الغنام، "يستهدف صندوق "جدوى ريت السعودية" لاستحواذ على 5 عقارات بملكية كاملة في مناطق مختلفة من المملكة مابين مدينة الرياض والمنطقة الشرقية. وأن العقارات تندرج تحت قطاعات عديدة من ضمنها القطاع التعليمي، القطاع السكني، التجاري، المكتبي والقطاع الصناعي. وأن جميع العقارات مملوكة ملكية كاملة ولا يوجد عقود منفعة وجميع العقارات مؤجرة بالكامل 100% إلى مستأجرين ذوي الملاءة. ولضمان الحصول على العائد تم فرض آليات التزام من قبل المستأجرين."

وأوضح الغنام أن الصندوق يأتي استكمالاً لاستراتيجية "جدوى" للاستثمار في طرح صناديق ريت تغطي جميع مناطق المملكة. وكانت الشركة قد طرحت خلال العام الماضي صندوق ريت الحرمين لاستهداف الاستثمار في مكة والمدينة والصندوق الحالي يستهدف الاستثمار في باقي مدن المملكة.

يشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار العقارية التي تمت الموافقة عليها يتجاوز أحد عشر صندوقا منها سبعة صناديق مدرجة في السوق.