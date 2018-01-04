"إنتل" تعترف بخلل يهدد ملايين أجهزة الكمبيوتر والهواتف

أكدت "إنتل" التقارير التي كشفت عن خلل في تصميم الرقائق الإليكترونية التي تنتجها الشركة، يسمح باختراق جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف التي تستخدم هذه الرقائق.

وقالت شركات التقنية الكبرى مثل Microsoft وApple أنها ستصدر تحديث أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم.

وأشار بيان Intel إلى أنها تعمل مع صانعي الرقائق ومن بينهم Advanced Micro Devices وARM، لإيجاد حل على مستوى الصناعة لهذه المشكلة، مضيفاً أنه لا يوجد دليل على وجود تهديد للمنصات الرئيسية.

ويمكن أن يسمح الخلل لبرمجيات القرصنة بقراءة محتويات ما يسمى بذاكرة Kernel من أجهزة الحاسب، التي يمكن أن تشمل كلمات المرور واسم المستخدم.

كما من المرجح أيضاً أن تؤثر على منصات الحوسبة السحابية الرئيسية لخدمات Amazon وGoogle.