"ساما" ترفع الإيقاف عن شركة التكافل السعودي

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، السماح لشركة التكافل السعودي بممارسة نشاط الوكالة في التأمين، ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، وأكدت التزامها بعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم ومعالجة الضعف التقني وإجراءات الرقابة الداخلية والالتزام في الشركة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت بتاريخ 19 / 08 / 2017، منع شركة التكافل السعودي - وكلاء تأمين - من قبول مكتتبي التأمين الإلزامي على المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المركبات ابتداءً من 20 / 08 / 2017.