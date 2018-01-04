IFC: مليارات ريال حجم إقراض الشركات السعودية

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حجم القروض المقدمة للشركات السعودية وصل إلى 10 مليارات ريال.

وأضاف "ستقدم المؤسسة تمويلا إسلاميا بقيمة 150 مليون دولار لشركة المراعي وهي شركة رائدة في إنتاج الألبان، ويهدف القرض لتعزيز القطاع في مصر".

وحول أسباب اختيار شركة المراعي لمؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض منها قال: "المراعي تنظر إلى أنها تنوع تمويلها ما بين الدولي والمحلي والإقليمي، وقد تم توفير تمويل طويل الأجل لمدة 9 سنوات، وفترة سماح 3 سنوات، ومؤسسة التمويل لديها خبرة كبيرة في القطاع الزراعي لأكثر من 50 سنة، وقد استثمرنا 1.4 مليار دولار في 2017".

وأشار إلى المؤسسة قدمت قروض لشركات سعودية أخرى مثل شركة دانون لتمويل توسعها في شمال العراق بـ20 مليون دولار، وتمويل مشروع أكوا باور 275 مليون دولار في الأردن والذي يخدم أكثر من 620 ألف شخص، كما تمتلك المؤسسة حصة في أكوا باور بقيمة 100 مليون دولار.