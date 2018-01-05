"مرسيليا" و"أملاك" تطوران مشروعاً في القاهرة

أبرمت مجموعة شركات مرسيليا، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة أملاك للتمويل، للعمل على تطوير مشروع عمراني متكامل على مساحة أرض تمتلكها شركة أملاك للتمويل في مدينة نصر بالقاهرة.

وتم التوقيع بالمقر الرئيس للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بحضور ياسر رجب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، وعارف الهرمي العضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وتعقد الاتفاقية بين شركة أملاك مدينة نصر للاستثمار العقاري - وهي شركة مصرية بالكامل وتابعة لشركة أملاك للتمويل الإماراتية - وشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إحدى شركات مجموعة مرسيليا، ويعد هذا المشروع من أهم الاستثمارات المستقبلية لمجموعة شركات مرسيليا بالقاهرة.

وقال الدكتور شريف الصفطاوي، مساعد رئيس مجلس إدارة مرسيليا، إن مشروع مدينة نصر كان من ضمن أهم المشروعات المطروحة للدراسة الفنية والمالية خلال 2017 أمام مجموعة شركات مرسيليا، حيث يتميز المشروع بموقعه الفريد على شارع النصر مباشرة وبإطلالة علي النادي الأهلي، ويقام على مساحة 42676 متراً مربعاً. وسيكون المشروع نموذجاً عمرانياً متكاملاً يضم أبراجاً سكنية وإدارية ومركزاً تجارياً مصمماً وفق المعايير العالمية وفندقاً متكامل الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى المساحات المخصصة لمنطقة النوادي والمنشآت الاجتماعية.