الخطوط التركية تطلب شراء 25 طائرة من إيرباص

وقع توم إندرز، الرئيس التنفيذي لإيرباص، اتفاقا غير ملزم مع الخطوط الجوية التركية بشأن طلبية محتملة لشراء 25 طائرة إيه350-90 أثناء زيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى باريس.

والخطوط الجوية التركية المملوكة للدولة هي إحدى أسرع شركات الطيران نموا في العالم، وزبون رئيسي لإيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ.

وفي سبتمبر وقعت الشركة طلبية مفاجئة غير نهائية لشراء 40 طائرة بوينغ787-9 حين كان أردوغان في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى توقيع الاتفاق المبدئي مع إيرباص في حفل حضره أردوغان ومضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأكدت الخطوط الجوية التركية في بيان لاحق أنها بدأت مفاوضات مع إيرباص بشأن صفقة الطائرات.

وتخوض إيرباص أيضا مفاوضات لبيع طائرات إلى الصين أثناء زيارة من المقرر أن يقوم بها ماكرون إلى بكين الأسبوع المقبل.