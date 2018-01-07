بلومبرغ: مؤسس أوبر يبيع ثلث حصته بـ1.4 مليار دولار

صرحت مصادر لوكالة "بلومبرغ "، أن المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوبر" Travis Kalanick ينوي بيع نحو ثلث حصته في الشركة، مقابل 1.4 مليار دولار.

وسيستحوذ على الحصة تحالف بقيادة مجموعة SoftBank اليابانية، كان قد حصل على الموافقة لشراء 17% في " Uber "، في إطار صفقة تقيم الشركة بـ48 مليار دولار.

وذكرت المصادر أن Kalanick كان يعتزم بيع نصف حصته في الشركة، لكنه اضطر إلى خفض الحصة بسبب بنود الاتفاق بين الشركة والمشترين.

يذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوبر" يمتلك 10% من رأسمال الشركة .

وأضافت المصادر أن Benchmark ستبيع أيضا 14% من حصتها في "أوبر" ، تبلغ قيمتها 900 مليون دولار.