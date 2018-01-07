سهم أرابتك يقفز 6.5% بعد الفوز بأول عقد في 2018

ارتفع سهم أرابتك بنسبة 6.5% إلى 2.6 درهم خلال جلسة اليوم، بعد الإعلان عن أول عقد للعام 2018 لشركة تابعة لأرابتك بقيمة 250 مليون درهم.

وأﻋﻠنت "أرابتك القابضة" الإماراتية عن قيام شركة "صقر الإمارات الكهروميكانيكية" التابعة لها بتوقيع عقد بقيمة 250 مليون درهم، لتنفيذ مشروع من إعمار العقارية، يتعلق ببرج للشركة في منطقة دار الأوبرا.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع الشهر الحالي ولمدة 3 أعوام.

يذكر أن قيمة المشاريع التي فازت بها أرابتك في الإمارات خلال العام الماضي، بلغت 4.4 مليار درهم.

وقال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار علي العدو، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الارتفاعات التي شهدها سهم أرابتك اليوم لا يبررها خبر فوزها بأول عقودها في 2018، والبالغ قيمته 250 مليون درهم.

وأضاف العدو "الشركة تأخذ عقود جديدة وهي مرت بعملية هيكلة والفوز بالعقد لا يبرر الصعود القوي، ولكن هو إيجابي بالتأكيد للشركة وفي المستقبل سينعكس إيجابا على الشركة".

وأضاف أن هذا العقد وغيره من المشاريع المماثلة تأخذ نحو عامين أو ثلاثة أعوام، وبالتالي فهو إيجابي للشركة على المدى المتوسط وليس المدى القريب.