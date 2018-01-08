الاتصالات السعودية تحصل على 378 مليون دولار قرض إسلامي

حصلت شركة الاتصالات السعودية على قرض إسلامي بقيمة 1.51 مليار رينجت، أو ما يعادل 378.5 مليون دولار، عبر وحدتها الماليزية، وفقا لوثيقة من البنوك المرتبة للقرض.

وستستخدم شركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية، القرض الإسلامي لإعادة تمويل الديون القائمة المستخدمة أصلا للحصول على حصة في شركة ماكسيس الماليزية للهواتف النقالة.

وبحسب البيانات المالية للشركة تمتلك شركة الاتصالات السعودية، من خلال شركتها التابعة شركة الاتصالات السعودية ماليزيا القابضة، حصة 25%، في بيناريانغ جي إس إم القابضة والتي بدورها تمتلك حصة مسيطرة في ماكسيس،.

وعينت شركة الاتصالات السعودية ماليزيا القابضة بنك طوكيو-ميتسوبيشي يو اف جيه (ماليزيا)، واتش اس بي سي ماليزيا وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.

ويستخدم التمويل المشترك والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هيكلة مرابحة السلع، حيث يوافق أحد الطرفين على شراء بضائع من طرف مقابل تعهدت بشرائه مرة أخرى في تاريخ متفق عليه.

سيقوم بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جيه (ماليزيا) بدور الوكيل الاستثماري لإدارة التدفقات النقدية وتنفيذ التعاملات الخاصة بمرابحة السلع.