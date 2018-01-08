أرامكو وناس ينضمان للشركات المانحة بدل غلاء المعيشة

انضمت أرامكو السعودية إلى بعض الشركات في المملكة التي استجابت للأوامر الملكية بدفع مبلغ 1000 ريال شهرياً تعويضاً عن غلاء المعيشة لموظفي الخدمة المدنية السعوديين.

وستدفع أرامكو مبلغ 1000 ريال شهريا ولمدة عام بداية من يناير الحالي للموظفين السعوديين الذين تقل رواتبهم الأساسية عن 20 ألف ريال بالإضافة إلى زيادة 10% للملتحقين ببرنامج الإعداد الجامعي والمنتسبين لمراكز تدريب أو جامعات داخل المملكة.

طيران "ناس" يقر صرف غلاء المعيشة

من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لطيران "ناس" بندر المهنا، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الأمر الملكي الكريم القاضي بتخفيف العبء على المواطنين والمواطنات بمختلف شرائحهم من خلال صرف بدل غلاء معيشة للجميع، والعلاوة السنوية.

وأوضح المهنا في تصريح له أن طيران "ناس" أعلنت في إطار مواكبتها لأمر خادم الحرمين الشريفين صرف مبلغ ألف ريال شهريًا لمدة سنة لجميع موظفيها السعوديين.

وبين المهنا أن طيران "ناس" لديه العديد من المبادرات الوطنية التي تصب في صالح الوطن ومنها مبادرته المستدامة في تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين.

وكان عدد من الشركات السعودية قد تفاعل يوم أمس مع الأوامر الملكية بصرف بدل غلاء معيشة للموظفين لمدة عام، بهدف دعم المستوى المعيشي للمواطن في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة.

الشركات الأخرى

من بين الشركات التي أعلنت عن صرف بدل غلاء معيشة مصرف الراجحي بواقع 1000 ريال شهريا، لجميع موظفي وموظفات المصرف، وذلك لمدة عام، تماشياً مع الأوامر الملكية الصادرة لموظفي الدولة، بحسب جريدة الرياض.

وقال المصرف إن هذا القرار يأتي تماشياً مع الأوامر الملكية السامية، التي أثبتت اهتمام القيادة الحكيمة بأفراد الشعب والحرص على دعمهم وتحقيق توازنهم مع المستجدات الاقتصادية، بما فيه مصلحة الوطن والمواطن‎.

وتنوع التزام الشركات السعودية من حث نوع التسهيلات الممنوحة للموظفين، ومن بينها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.

وكذلك الاتصالات السعودية، السعودية للكهرباء، السوق المالية السعودية "تداول" وشركة الأهلي كابيتال.

كما قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منح موظفيها داخل السعودية بدل غلاء معيشة يقدر بـ 1000 ريال، كما زادت مكافآت الطلاب والطالبات المبتعثين داخل السعودية التابعين لها 10%؛ حيث اشترطت للحصول على البدل ألا يتجاوز راتب الموظف 20 ألف ريال، وأن يكون من موظفيها داخل المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أوامر تضمنت إعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك للمتقاعدين ومستفيدي الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وشملت الأوامر زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.