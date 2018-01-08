رئيس إكسترا للعربية: نمو المبيعات قفز بالأرباح 120%

قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا محمد جلال، إن هوامش الربحية ارتفعت بالربع الرابع من 15.4% في العام الماضي إلى 15.7% خلال الفترة الماضية، وفي نفس الوقت ارتفعت الربحية بنحو 118% عن العام الماضي.

وأضاف خلال لقاء له مع "العربية" أن الشركة حريصة على زيادة حصتها في السوق ودفع المبيعات مع الحفاظ على المصاريف وتنمية هوامش الربح.

وقد تفاعل سهم "إكسترا" إيجاباً مع النتائج الفصلية الإيجابية ، مسجلاً مكاسب بنحو 2.7% عند الإغلاق.

وقال إن مبيعات الشركة الحالية جاءت ضمن مبيعات متفرقة من 43 محلا تجاريا تابعا لإكسترا بالإضافة لمبيعات الأونلاين التي ارتفعت 50% خلال العام الماضي.

وقال "بدأت الشركة بالتوريد والعمل مع منصة نون منتصف ديسمبر، لكنها لاتزال بداية متواضعة ونتوقع نمواً قوياً في مبيعات المنصة خلال عام 2018، وهناك خطط لافتتاح 3 محلات جديدة في 2018 بالمملكة وزيادة المبيعات في الأونلاين لما فوق 50% للسنة الحالية بالإضافة للتعاون مع منصة نون بشكل حصري".

وكشف جلال خلال اللقاء أنه رغم مخاوف العديدين من تأثير ضريبة القيمة المضافة على إنفاق المستهلكين، نرى أن السوق موعودة بانتعاشة قريبة خصوصاً مع توارد الأخبار الإيجابية التي ضمنت صرف بدل معيشة.

وأضاف "لا شك أن دعم الحكومة للأجهزة الموفرة للطاقة بمعدل 400 مليون دولار وبالأخص أجهزة التكييف سيعطي دفعة للسوق للعام المقبل. ونتوقع انتعاشة قوية في الربع الثاني مع لعب السعودية في مباريات كأس العالم بأكثر بـ30%". وتابع "قد يشهد السوق تباطؤا نسبيا في مبيعات الربع الأول لحين يتمكن المستهلك من ضبط ميزانياته الخاصة بالشكل المناسب".

وحققت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، ارتفاعاً بأرباح الربع الرابع من عام 2017 بحدود 120% خلال مقارنة مع الربع المماثل من العام 2016.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الاثنين فقد ارتفع صافي الربح إلى 57.6 مليون ريال بالربع الرابع من العام الحالي، مقابل 26.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات، مما أدى لارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

وكشفت بيانات الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 140.1 مليون ريال خلال عام 2017، مقابل صافي خسائر بلغ 2.4 مليون ريال، للعام 2016.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من 2017، قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 320.97%، إلى 26.1 مليون ريال مقابل 6.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.