دلة للخدمات الصحية: تمويل بـ 1.3 مليار ريال من الراجحي

أعلنت شركة دلة للخدمات الصحية توقيع عقد تمويل إسلامي من مصرف الراجحي، بقيمة 1.3 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم إنها وقعت عقد التمويل يوم أمس، لمدة 8 سنوات من تاريخ التوقيع.

وتهدف الشركة من القرض إلى تمويل إنشاء مرافق طبية ومستشفيات تحت الانشاء وجديدة مع تمويل رأس المال العامل.

وأخذت الشركة التمويل بضمان سند لأمر مقدم من قبل شركة دلة للخدمات الصحية لصالح مصرف الراجحي بإجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة بـ 1.49 مليار ريال شاملة أرباح التسهيلات.

وتشمل التسهيلات الممنوحة من قبل مصرف الراجحي على اعتماد مشاركة، وعقد بيع آجل.